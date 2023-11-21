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В Баку проходит конференция министров труда стран ОИС

В Баку проходит конференция министров труда стран ОИС В Бакинском конгресс-центре начала работу 5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проводится подготовительное заседание к министерской сессии конференции.
Социальная защита
21 ноября 2023 г. 13:47
В Баку проходит конференция министров труда стран ОИС

В Бакинском конгресс-центре начала работу 5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проводится подготовительное заседание к министерской сессии конференции.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, заседание началось с чтения аятов из Священного Корана.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, избранный председателем заседания, поблагодарил участников за оказанное доверие.

Он подчеркнул особое значение конференций министров труда стран-членов ОИС в расширении отношений между исламскими странами в области труда, занятости и социальной защиты, и отметил, что нынешняя конференция призвана обеспечить дальнейший прогресс в этом направлении.

Заместитель генсека ОИС по экономическим вопросам Ахмад Сенгендо выступил на мероприятии. Затем в рамках первой рабочей сессии были приняты повестка и программа заседания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İƏT-ə üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin konfransı keçirilir

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