В Баку проходит конференция министров труда стран ОИС

В Бакинском конгресс-центре начала работу 5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проводится подготовительное заседание к министерской сессии конференции.

В Бакинском конгресс-центре начала работу 5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проводится подготовительное заседание к министерской сессии конференции.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, заседание началось с чтения аятов из Священного Корана.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, избранный председателем заседания, поблагодарил участников за оказанное доверие.

Он подчеркнул особое значение конференций министров труда стран-членов ОИС в расширении отношений между исламскими странами в области труда, занятости и социальной защиты, и отметил, что нынешняя конференция призвана обеспечить дальнейший прогресс в этом направлении.

Заместитель генсека ОИС по экономическим вопросам Ахмад Сенгендо выступил на мероприятии. Затем в рамках первой рабочей сессии были приняты повестка и программа заседания.