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В Баку продолжает работу международная конференция в сфере социальных услуг

В Баку продолжает работу международная конференция в сфере социальных услуг В Центре Гейдара Алиева в Баку проходит второй день первой в Азербайджане международной конференции в сфере социальных услуг "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг".
Социальная защита
8 сентября 2023 г. 10:51
В Баку продолжает работу международная конференция в сфере социальных услуг

В Центре Гейдара Алиева в Баку продолжается первая в Азербайджане международная конференция в сфере социальных услуг "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг".

Как сообщает Report, мероприятие проводится по инициативе Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летия со дня создания Агентства DOST.

В форуме принимают участие 50 иностранных, 110 местных гостей, а также представители 40 международных организаций.

Второй день конференции продолжается презентациями, панельными дискуссиями и выступлениями местных и международных экспертов по различным темам.

Информационными партнерами мероприятия являются телеканалы AzTV и Real, а также информационные агентства Report и АПА.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sosial xidmətlər sahəsində beynəlxalq konfransın ikinci günü keçirilir

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