​В Баку продается донар за 12 манатов - ФОТО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В действующем в столице ресторане Kasap Döner Bakü за один съеденный донар клиенту пришлось заплатить 12 манатов.

Как сообщает Report, данный вопрос вызвал недовольство в соцсетях.

В предъявленном чеке видно, что за 2 донара в лаваше, 4 донара в хлебе и 1 напиток "Coca-Cola" клиенту пришлось заплатить 49 манатов 75 гяп.

Из ресторана Kasap Döner Bakü Report заявили, что размещенный в соцсети чек принадлежит им: "В нашем ресторане нормальный, стандартный донар стоит 3 маната. По правилам кафе, количество мяса в донаре меняется в зависимости от желания клиента. Согласно принятым стандартам, в предлагаемые в обычных объектах донары добавляют 50-60 г мяса".

Что же касается причины дороговизны, в ресторане это объяснили высоким уровнем обслуживания, хорошими условиями, доставкой предлагаемых напитков, соусов и майонезов из Турции: "Из Азербайджана закупается лишь мясо. Донары делают из свежей телятины. В отличие от других предлагающих донар объектов, мы делаем его из листового мяса. Цены определяются именно по этой причине. Распространенная в соцсетях цена относится к донару с 200 г мяса".

Как сообщил Report председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов, в Азербайджане установлены стандарты по изготовлению донаров: "Основное требование заключается в том, чтобы донар изготавливался в соответствии со стандартами и нормами. В то же время, норма мяса в донаре установлена заранее. Незаконное завышение цен недопустимо. Тот, кто завышает цены, делает это незаконно. Президент Азербайджана неоднократно поднимал вопрос касательно искусственного завышения цен. Вопрос должен стать достоянием общественности. Нужно вместе с госструктурами принять предупредительные меры".