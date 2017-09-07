В Баку состоялась конференция "Формальная занятость, как условие реализации социальных прав" - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась конференция под названием "Формальная занятость, как условие реализации социальных прав".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-премьер Али Ахмедов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, директор департамента политики в области занятости Международной организации труда Азита Берар Авад и др.

С. Муслимов отметил, что за 10 лет ВВП Азербайджана вырос больше чем в 3 раза, открыто более 1 млн 600 тыс. рабочих мест, доходы населения выросли в 5,2 раза, минимальная зарплата в 3,5 раза, средняя номинальная зарплата в 3,8 раза, уровень безработицы сохранен на уровне 5%.

Вице-премьер А. Ахмедов подчеркнул, что составной частью политики является обеспечение равноправия участников трудовых отношений, защита их юридических интересов, усиление социальной защиты и др. По его словам, при трудоустройстве в первую очередь следует узаконивать трудовые отношения: "Иначе появляется неформальная занятость, что ведет к грубому нарушению трудовых и социальных прав сотрудников, в том числе лишает их в будущем пенсионных прав, создает условия для уклонения работодателей от законных обязательств перед работниками, а также выплат налогов, социальных и других выплат".

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат С. Мехбалыев отметил, что борьба с неформальной занятостью является одним из направлений деятельности Конфедерации.

Президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана М. Мусаев подчеркнул, что неформальный труд препятствует увеличению трудовой эффективности, производству конкурентоспособного продукта, наносит вред и экономическим интересам работодателей.

Директор департамента политики в области занятости Международной организации труда А. Б. Авад отметила, что МОТ с уважением относится к активной государственной политике Азербайджана по обеспечению равноправия участников трудовых отношений.

Также на конференции выступили заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли, эксперт МОТ Фредерик Лапейре и др.

***14:10

В Баку приступила к работе конференция под названием "Формальная занятость, как условие реализации социальных прав".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие вице-премьер Али Ахмедов, министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мехбалыев, президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, директор департамента политики в области занятости Международной организации труда Азита Берар Авад и др.