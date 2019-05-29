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В Баку полиция обнаружила кошелек с документами на имя иностранца

​В Баку полиция обнаружила кошелек с документами на имя иностранца

В Баку полиция обнаружила кошелек с документами внутри, принадлежащему иностранцу.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудник 9-го отделения полиции Сабаильского районного отделения полиции, капитан полиции Фадаи Максудов во время службы обнаружил кошелек с документами, принадлежащими иностранному гражданину.

Были приняты меры по поиску владельца кошелька. 

В короткий промежуток времени иностранец был найден сотрудниками полиции, ему вернули потерянный кошелек.

Прибывший в Азербайджан в качестве туриста гражданин выразил благодарность сотрудникам полиции за столь оперативную работу.

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