В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе

28 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии в Низаминском районе Баку первой на Южном Кавказе как по территории, так и оснащению современным оборудованием

28 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии в Низаминском районе Баку первой на Южном Кавказе как по территории, так и оснащению современным оборудованием Ветеринарной клиники.

Как сообщает Report, Ветеринарная клиника при Научно-исследовательском институте ветеринарии Министерства сельского хозяйства построена в соответствии с современными стандартами.

Во время ознакомления министр сельского хозяйства Инам Керимов сообщил, что в клинике, расположенной на территории института и занимающей площадь 1 000 квадратных метров, наряду с домашними животными, будет проводиться обследование и лечение сельскохозяйственного скота.

Впервые на Южном Кавказе сдается в пользование такая крупная по территории ветеринарная клиника, оснащенная современным оборудованием.

В Ветеринарной клинике будут работать до 20 сотрудников, среди которых – частные ветеринарные врачи, фельдшеры, лаборанты. В клинике будут действовать приемный пункт, помещение для карантина, стационар, терапевтическое, токсикологическое, дерматологическое, офтальмологическое, хирургическое отделения, кабинеты УЗИ, рентгена, биохимическая лаборатория, а также предусмотрено оказание услуг посредством автомобиля первой ветеринарной помощи.

Было сообщено, что президентом Азербайджанской Республики 22 апреля 2020 года был подписан Указ "О некоторых мерах по усовершенствованию услуг в ветеринарной сфере". В связи с исполнением Указа были привнесены институциональные изменения в ветеринарной сфере. Так, дальнейшая деятельность специалистов участковых ветеринарных пунктов, оказывающих ветеринарные услуги на основе государственного заказа, оставаясь на договорной основе, будет заменена переходом на частную ветеринарную службу.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева проследила за хирургической операцией, проведенной кошке.

В оснащенной современным оборудованием Ветеринарной клинике, в которой действуют Биобезопасная научно-исследовательская диагностическая лаборатория второго уровня, Биобезопасная лаборатория третьего уровня, производственный отдел диагностикума и серума, ветеринарные специалисты, перешедшие на частную службу, смогут повысить знания и умения, воспользоваться современными новшествами в лечебно-профилактической сфере.

Наряду с этим, в клинике будут созданы условия для дальнейшего усовершенствования знаний и умений молодых кадров - выпускников факультета ветеринарной медицины и зооинженерии Азербайджанского государственного аграрного университета.

После ознакомления с Ветеринарной клиникой была сделана фотография на память.