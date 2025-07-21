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В Баку открылась "Летняя кибер-школа – 2025"

В Баку открылась "Летняя кибер-школа – 2025" В Центре отдыха Бильгях Службы государственной безопасности состоялось официальное открытие "Кибер Летней Школы – 2025", организованной Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА).
Социальная защита
21 июля 2025 г. 20:19
В Баку открылась Летняя кибер-школа – 2025

В Центре отдыха Бильгя Службы государственной безопасности состоялось официальное открытие "Летней кибер-школы – 2025", организованной Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА).

Как сообщает Report, мероприятие будет проходить с 21 по 26 июля при участии 130 студентов из Азербайджана и Турции.

В приветственных речах председатель правления АОКА Панах Мусаев напомнил, что летняя школа, организуемая с 2021 года, была удостоена "Глобальной премии безопасности" от OIC-CERT. Начальник Национального центра кибербезопасности СГБ генерал-майор Давуд Рустамов подчеркнул готовность центра поддержать проект с участием опытных специалистов.

Ректоры Бакинской высшей школы нефти, Азербайджанского технического и Бакинского инженерного университетов, а также представители СГБ отметили значимость формирования профессионального контингента в сфере кибербезопасности. Выпускник летней школы Мехди Расулов, ныне студент Колумбийского университета, поделился личной историей успеха.

В рамках церемонии выступили представители компаний Crowdstrike и Amazon Web Services, а также президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз. Исполнительный директор АОКА Рауф Джаббаров отметил, что проект нацелен на подготовку кадров, просвещение молодежи и развитие международного сотрудничества.

Основные тренинги проходят на базе Бакинской высшей школы нефти. В программе – занятия в формате Red Team и Blue Team, мастер-классы, форум киберобразования, CTF-соревнования и другие мероприятия. Тренинги ведутся на азербайджанском и английском языках.

Партнёры проекта: Caspel, Crowdstrike, CaspianTech, Techpro, MegaSec, ESET, Crocusoft, Rabalon, Code Academy, MilliSec и YER hosting.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Kiber Yay Məktəbi - 2025”in rəsmi açılış mərasimi baş tutub

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