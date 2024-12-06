В Баку откроется учреждение для трудных детей

Министерство науки и образования откроет учреждение для трудных детей, которое будет расположено в Сураханском районе столицы.

Министерство науки и образования откроет учреждение для трудных детей, которое будет расположено в Сураханском районе столицы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела организации профилактической работы с несовершеннолетними Главного управления общественной безопасности МВД Хикмет Гулиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

По его словам, реализация работ началась еще в октябре, на сегодняшний день подготовка к открытию полностью завершена.

Замначальника Управления защиты детей Минобразования Гюнель Сафарова уточнила, что данное учреждение открытого типа начнет функционировать в 2025 году.