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В Баку откроется после ремонта реабилитационный пансионат

В Баку откроется после ремонта реабилитационный пансионат Пансионат на 250 коек планируется сдать в пользование в следующем месяце
Социальная защита
14 ноября 2020 г. 11:47
В Баку откроется после ремонта реабилитационный пансионат

До конца года планируется завершить капитальный ремонт и восстановительные работы в реабилитационном пансионате Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, расположенном в бакинском поселке Шаган.

Как сообщили Report в министерстве, в пансионате станет возможно оказывать комплексные медико-социальные услуги.

Пансионат будет оснащен современным оборудованием, аппаратами и устройствами медико-реабилитационного значения.

В учреждении на 250 коек, который планируется сдать в пользование в следующем месяце, в течение года более 7 тысячам лиц с инвалидностью будут оказывать реабилитационные услуги в стационарных и амбулаторных условиях, на основе методов физиотерапии.

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