В Баку откроется после ремонта реабилитационный пансионат

Пансионат на 250 коек планируется сдать в пользование в следующем месяце

До конца года планируется завершить капитальный ремонт и восстановительные работы в реабилитационном пансионате Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, расположенном в бакинском поселке Шаган.

Как сообщили Report в министерстве, в пансионате станет возможно оказывать комплексные медико-социальные услуги.

Пансионат будет оснащен современным оборудованием, аппаратами и устройствами медико-реабилитационного значения.

В учреждении на 250 коек, который планируется сдать в пользование в следующем месяце, в течение года более 7 тысячам лиц с инвалидностью будут оказывать реабилитационные услуги в стационарных и амбулаторных условиях, на основе методов физиотерапии.