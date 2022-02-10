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В Баку оставшийся без присмотра 2-летний ребенок передан под опеку госорганов

В Баку оставшийся без присмотра 2-летний ребенок передан под опеку госорганов Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выразил отношение к информации относительно оставшегося без присмотра в Наримановском районе Баку двухлетнего ребенка.
Социальная защита
10 февраля 2022 г. 18:47
В Баку оставшийся без присмотра 2-летний ребенок передан под опеку госорганов

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выразил отношение к информации относительно оставшегося без присмотра в Наримановском районе Баку двухлетнего ребенка.

Пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу сообщил Report, что в ведомство поступила информация об оставшемся без присмотра ребенке.

Госкомитет в свою очередь обратился по данному вопросу в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Исполнительной власти Наримановского района, а также в Министерство внутренних дел.

Выяснилось, что мать ребенка - гражданка Беларуси, а отец ведет бродяжнический образ жизни.

Ребенка забрали и временно поместили в приют. Несовершеннолетний передан под опеку госорганов.

Ребенок пройдет медобследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda baxımsız qalan 2 yaşlı uşaq dövlət nəzarətinə götürülüb

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