В Баку оставшийся без присмотра 2-летний ребенок передан под опеку госорганов

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выразил отношение к информации относительно оставшегося без присмотра в Наримановском районе Баку двухлетнего ребенка.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выразил отношение к информации относительно оставшегося без присмотра в Наримановском районе Баку двухлетнего ребенка.

Пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу сообщил Report, что в ведомство поступила информация об оставшемся без присмотра ребенке.

Госкомитет в свою очередь обратился по данному вопросу в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Исполнительной власти Наримановского района, а также в Министерство внутренних дел.

Выяснилось, что мать ребенка - гражданка Беларуси, а отец ведет бродяжнический образ жизни.

Ребенка забрали и временно поместили в приют. Несовершеннолетний передан под опеку госорганов.

Ребенок пройдет медобследование.