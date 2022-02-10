В Баку оставшийся без присмотра 2-летний ребенок передан под опеку госорганов

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей выразил отношение к информации относительно оставшегося без присмотра в Наримановском районе Баку двухлетнего ребенка.
Пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу сообщил Report, что в ведомство поступила информация об оставшемся без присмотра ребенке.
Госкомитет в свою очередь обратился по данному вопросу в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Исполнительной власти Наримановского района, а также в Министерство внутренних дел.
Выяснилось, что мать ребенка - гражданка Беларуси, а отец ведет бродяжнический образ жизни.
Ребенка забрали и временно поместили в приют. Несовершеннолетний передан под опеку госорганов.
Ребенок пройдет медобследование.