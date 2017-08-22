В Баку организуют благотворительную ярмарку под названием "Гурбан базар" - ВИДЕО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку организуют благотворительную ярмарку под названием "Гурбан базар".

Как сообщает Report, ярмарка состоится 26-27 августа в "Premier Expo Hotel".

Проект будет реализован при организационной поддержке "Sarafan MF" və "Hijab Queen" и содействии Общественного объединения "Damla" и Фонда "Həyat", оказывающих нуждающимся материальную и моральную помощь.

Все вырученные средства пойдут на организацию праздника для детей-инвалидов и сирот.

На ярмарке будут представлены предоставленные знаменитыми брендами и молодыми дизайнерами работы - одежда, оригинальные сувениры, аксессуары, ручные работы.

Отметим, что официальное открытие ярмарки состоится 26 августа в 12:00.