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В Баку обсуждены вопросы подготовки к снежной погоде

В Баку обсуждены вопросы подготовки к снежной погоде 09:13
Социальная защита
3 декабря 2024 г. 09:33
В Баку обсуждены вопросы подготовки к снежной погоде

В Пираллахинском, Сабаильском и Гарадагском районах Баку обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к снежной погоде в столице.

Как сообщили Report в Исполнительной власти (ИВ) города Баку, в обсуждениях приняли участие должностные лица ИВ столицы, районной администрации, руководители коммунально-хозяйственных и других соответствующих учреждений, а также представители частного сектора.

В ходе обсуждений были заслушаны отчеты руководителей каждой из сфер.

На совещании принято решение для уборки снега задействовать не только технику коммунальных служб, но и технику организаций, муниципальных органов и частных учреждений.

При этом руководителям предприятий общественного питания, частных учреждений и представителям общественности предложено принять непосредственное участие в уборке своих территорий в соответствии с правилами, принятыми в европейских странах в снежные дни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qarlı hava şəraitinə hazırlıq məsələləri müzakirə edilib

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