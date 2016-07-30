В Баку дан старт приуроченной к Всемирному дню по борьбе с трафикингом кампании

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Баку дан старт общественной просветительской кампании, приуроченной к Всемирному дню по борьбе с трафикингом.

Как сообщает Report, на мероприятии выступили представитель Агентства по международному развитию США (USAID) по Азербайджану Микаэла Мередит, региональный директор Международной организации по миграции Аргентина Сабадош, заместитель председателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Седагет Гахраманова и другие.

В своих выступлениях они отметили, что трафикинг является большой проблемой современности, рабством 21 века. Они также отметили работу Азербайджана, проводимую для борьбы с трафикингом.

В конце был представлен спектакль в исполнении детей.

Отметим, что в рамках просветительской кампании жителям Баку и гостям города будут розданы буклеты, бутылки с водой с соответствующей рекламой. Подобная акция до этого была проведена в Нахчыване.