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    В Бакинском аэропорту гражданам 15 стран виза будет выдаваться за 2 минуты

    Началась выдача виз иностранцам посредством терминала самообслуживания ASAN Viza

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Международном аэропорту Гейдар Алиев началась выдача виз иностранцам посредством терминала самообслуживания ASAN Viza.

    Как сообщает Report, граждане 15 стран смогут получать визу посредством ASAN Viza

    С список входят Бахрейн, ОАЭ, Южная Корея, Китай, Иран, Израиль, Индонезия, Кувейт, Катар, Малайзия, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция и Япония.

    Портал и терминал самообслуживания ASAN Viza доступны на 7 языках: азербайджанский, английский, французский, испанский, арабский, фарси и русский.

    Помимо терминалов самообслуживания визы будут выдаваться в 4 окошках, также будут предоставляться банковские услуги.

    В среднем выдача иностранцу визы займет 2 минуты.

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