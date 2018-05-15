В Бакинском аэропорту гражданам 15 стран виза будет выдаваться за 2 минуты

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Международном аэропорту Гейдар Алиев началась выдача виз иностранцам посредством терминала самообслуживания ASAN Viza.

Как сообщает Report, граждане 15 стран смогут получать визу посредством ASAN Viza

С список входят Бахрейн, ОАЭ, Южная Корея, Китай, Иран, Израиль, Индонезия, Кувейт, Катар, Малайзия, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция и Япония.

Портал и терминал самообслуживания ASAN Viza доступны на 7 языках: азербайджанский, английский, французский, испанский, арабский, фарси и русский.

Помимо терминалов самообслуживания визы будут выдаваться в 4 окошках, также будут предоставляться банковские услуги.

В среднем выдача иностранцу визы займет 2 минуты.