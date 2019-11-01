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Ровшан Рзаев: До конца следующего года жильем обеспечат свыше 7000 семей вынужденных переселенцев

В Азербайджане жильем обеспечат 7000 семей вынужденных переселенцев

"Мы приступили к исполнению поручений президента Ильхама Алиева, прозвучавших по итогам встречи". 

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев

По его словам, часть средств, выделенных главой государства на обеспечение вынужденных переселенцев жильем в 2020 году, уже поступила в распоряжение Госкомитета: "Как и отмечал глава государства, до конца следующего года жильем будут обеспечены свыше 7000 семей вынужденных переселенцев. Часть средств, выделенных главой государства на эти цели, уже поступила в распоряжение Госкомитета. Оставшаяся часть поступит в следующем году. Тем самым Госкомитет выполнит все поручения главы государства ".

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