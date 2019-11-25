Хиджран Гусейнова: В Азербайджане женщины часто умалчивают о том, что подвергаются насилию

"В Азербайджане женщины часто умалчивают о том, что подвергаются насилию. Потому что они экономически зависимы от мужчин и думают, что при разводе останутся одни, не смогут решать свои проблемы".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова сказала на "круглом столе", посвященном кампании "Конец насилию против женщин и девочек".

Глава Госкомитета отметила значимость увеличения количества убежищ в Азербайджане: "Мы несколько раз поднимали этот вопрос. Международный опыт показывает, что убежища должны создаваться не только при госструктурах, но и при муниципальных системах. В Азербайджане выделяются немалые средства из бюджета на выплату пособий женщинам, которые подверглись насилию. Считаю, что нужно также выделять средства и на проведение и усиление профилактических мероприятий. Ведь так мы сможем не только предотвратить случаи насилия, но и сэкономить бюджетные средства".