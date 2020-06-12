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В Азербайджане за 4 месяца этого года зарегистрировано 4 287 разводов

В Азербайджане за 4 месяца этого года зарегистрировано 4 287 разводов

За январь-апрель текущего года отделами регистрации зарегистрировано 13 738 браков и 4 287 разводов.

Об этом Report сообщили в Госкомстате Азербайджана. 

Отмечается, что на каждые 1 000 человек приходится 4,2 браков и 1,3 разводов.

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