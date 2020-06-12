В Азербайджане за 4 месяца этого года зарегистрировано 4 287 разводов

За январь-апрель текущего года отделами регистрации зарегистрировано 13 738 браков и 4 287 разводов.
Об этом Report сообщили в Госкомстате Азербайджана.
Отмечается, что на каждые 1 000 человек приходится 4,2 браков и 1,3 разводов.
За январь-апрель текущего года отделами регистрации зарегистрировано 13 738 браков и 4 287 разводов.
Об этом Report сообщили в Госкомстате Азербайджана.
Отмечается, что на каждые 1 000 человек приходится 4,2 браков и 1,3 разводов.
Эта новость также доступна на других языках: