В Азербайджане выявлены факты незаконной выплаты пенсий иностранцам

В ходе проверок, проведенных Счетной палатой Азербайджана в прошлом году в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, был выявлен ряд недочетов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет высшего учреждения аудита.
Согласно документу, Бинагадинским и Низаминским районными отделами ГФСЗ назначена пенсия гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию, иностранцам в периоды отсутствия у них разрешения на постоянное проживание была произведена выплата пенсий, в ряде случаев, после признания группы инвалидности недействительной со стороны комиссии министерства, продолжались выплаты. В целом, по этим отделам было выплачено 905,7 тыс. манатов и 524,9 тыс. манатов соответственно.
Кроме того, по расходам на содержание аппарата Фонда в целом было выплачено 30,3 тыс. манатов лишних средств, из полученных 400 000 свидетельств государственного социального страхования, выпускаемых в виде пластиковых карт, 50 815 единиц или 12,7% оказались непригодными для использования.