В Азербайджане в ближайшие дни военным выплатят пенсии с надбавкой

На основе соответствующих распоряжений президента Ильхама Алиева о повышении зарплат военнослужащих и лиц со специальными званиями, соответственно должностям и званиям, согласно закону "О трудовых пенсиях" подходят к завершению работы, связанные с увеличением сумм пенсий пенсионеров, подпадающих под данную категорию.

Как сообщили Report в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, Управление назначения по спецусловиям Фонда с использованием возможностей электронной системы в ближайшее время полностью завершит работы в этом направлении. Так, до конца этого месяца пенсия военных и лиц со специальными званиями будет выплачена с учетом новых надбавок, включая сумму роста за сентябрь.

Выплата пенсий лиц из данной категории в октябре будет осуществлена согласно графику без задержек, как и в предыдущие месяцы. Согласно графику, пенсионные выплаты за прошедший период осуществлялись в промежутке 26-30 числа ежемесячно.