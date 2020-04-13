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В Азербайджане удалось примирить 63 решившие развестись семейные пары

В Азербайджане удалось примирить 63 решившие развестись семейные пары

Названо число желавших развестись в течение текущего года семейных пар, которых удалось примирить.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана. 

В январе была проведена психологическая беседа с 324 лицами, обратившимися для развода в отделы регистрации, в феврале - 278, в результате чего в январе 50 человек (25 семейных пар), а в феврале 76 человек (38 семейных пар) решили не расторгать брак. 

Отметим, что за январь 2020 года отделами регистрации зарегистрировано 1 467, за февраль - 1 493, за март - 980 разводов. 

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