В Азербайджане стартовала очередная перепись населения

Начиная с сегодняшнего дня в соответствии с Указом президента Ильхама Алиева "О переписи населения в Азербайджанской Республике в 2019 году" от 7 сентября 2016 года в стране стартует третья перепись населения.

Как сообщает Report, процесс продолжится до 10 октября.

Подготовительный период к переписи, который длился уже более трех лет, завершился. Организационный план каждой административной единицы страны был разработан и согласован с местными органами исполнительной власти, после чего был утвержден Государственным комитетом по статистике.

В результате составления организационных планов был завершен процесс переписного районирования, в соответствии с которым в стране было создано 720 переписных, 33 907 счетных и 6 777 инструкторских участков.