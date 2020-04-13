Наверх

В Азербайджане создадут еще 50 тыс. оплачиваемых общественных рабочих мест

​В Азербайджане создадут еще 50 тыс. оплачиваемых рабочих мест

© Report

Наряду с мерами по сохранению рабочих мест в связи с пандемией, повышение возможностей занятости населения является одним из приоритетных направлений деятельности.

Как сообщает Report, с этой целью через рабочий центр DOST Министерства труда и социальной защиты населения предусмотрено создание дополнительных 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест в апреле-мае.

Утверждено распределение дополнительных общественных рабочих мест по районам и городам, разработаны и направлены на места процедуры и механизмы.

С сегодняшнего дня уже начнется создание этих общественных рабочих мест. Общественные рабочие места в основном будут охватывать такие направления, как дезинфицирование, социальные услуги и т.д.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!