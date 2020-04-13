В Азербайджане создадут еще 50 тыс. оплачиваемых общественных рабочих мест

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Наряду с мерами по сохранению рабочих мест в связи с пандемией, повышение возможностей занятости населения является одним из приоритетных направлений деятельности.

Как сообщает Report, с этой целью через рабочий центр DOST Министерства труда и социальной защиты населения предусмотрено создание дополнительных 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест в апреле-мае.

Утверждено распределение дополнительных общественных рабочих мест по районам и городам, разработаны и направлены на места процедуры и механизмы.

С сегодняшнего дня уже начнется создание этих общественных рабочих мест. Общественные рабочие места в основном будут охватывать такие направления, как дезинфицирование, социальные услуги и т.д.