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В Азербайджане снижается пенсионный возраст работавших на тяжелой работе

В Азербайджане снижается пенсионный возраст работавших на тяжелой рабо

Повышается обеспечение доступности льготной пенсии для работавших на вредной и тяжелой работе.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что для мужчин, проработавших минимум 12 лет и 6 месяцев и женщин, проработавших минимум 10 лет в трудных рабочих условиях, подразумевается снижение возрастного предела выхода на пенсию на пять лет и присвоение им права на трудовую пенсию.

Предлагается при назначении пенсии устранить необходимость в предоставлении одновременно и пенсионного капитала и общего стажа (для мужчин 25 лет, для женщин 20 лет).

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