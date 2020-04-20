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В Азербайджане расширят охват программ социальной поддержки

​В Азербайджане расширят охват программ социальной поддержки

"Выплата единовременного пособия в размере 190 манатов является новой программой, реализуемой в стране. В то же время расширение сферы адресной социальной помощи является новой инициативой".

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов заявил в эфире передачи Hədəf ("Цель"), на телеканале AzTV.

"С апреля 10 000 семей в стране были вовлечены в программы адресной социальной помощи. Мы будем продолжать реализовывать программы социальной поддержки, и подготовили предложения по расширению масштабов этих программ, которые представим их правительству как можно скорее", - сказал он.

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