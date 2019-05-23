Министерство: В Азербайджане около 3 тыс. многодетных матерей получают социальное пособие

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"Готовится национальная стратегия по развитию социальных услуг в 2019-2025 годы".

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Он сказал, что эта стратегия обговаривается с соответствующими структурами: "Это будет очень важная программа, и в последующие 5-6 лет мы сможем предпринять важные шаги для предотвращения насилия. В местном законодательстве создана хорошая платформа. Однако я думаю, нужно просмотреть и более передовой опыт в международной практике".

Замминистра добавил, что как второе направление следует усилить институциональную деятельность: "Сейчас в Азербайджане аккредитовано 10 негосударственных центров. В этих центрах оказываются социальные услуги около 1200 лицам".

А.Керимовы подчеркнул, что как третье направление должна усилиться социальная защита женщин в семьях.

Он отметил, что по данным на 1 апреля 2019 года в стране 57 тыс. семей оказана социальная помощь. Из них 52% - женщины: "Около 3 тыс. матерям, у которых более 5 детей, выдается социальное пособие. 90% получающих в Азербайджане пособие по возрасту составляют женщины".