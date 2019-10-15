В Азербайджане незаконно уволенные 82 сотрудника были восстановлены на прежней работе

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана при обработке гражданских обращений в течение 9 месяцев 2019 года установила, что трудовые контракты 82 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Как сообщили Report в министерстве, в результате принятых мер эти лица были восстановлены на рабочих местах.

При разбирательствах, проводимых службой в связи с гражданскими обращениями в январе-сентябре, было установлено, что работодатели задержали выплату работникам плат социального характера на сумму 108 513 манатов.

В результате проведенных мероприятий была обеспечена выплата работникам названной суммы, 93% которой состоит из зарплат, а остальная часть – компенсаций, выплат за ущерб и др.