В Азербайджане названы сферы занятости иностранных граждан

"В Азербайджане иностранцы больше всего заняты в области нефтегазовой промышленности, строительства и секторе услуг".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Метин Керимли сказал на брифинге в связи с заседанием Комитета ООН по защите прав всех трудовых мигрантов и членов их семей.

По его словам, в Азербайджане есть иностранные эксперты, работающие в сфере образования: "В Азербайджане существуют квоты в связи с деятельностью иностранцев. В соответствии с квотами, желающие работать в Азербайджане обращаются в Государственную миграционную службу. Миграционная служба с учетом заключений министерство труда и социальной защиты населения и других государственных структур, выдает им разрешения на работу. В то же время в МТСЗН существует единая база вакансий. В настоящее время завершается работа над переводом этой базы вакансий в электронный вариант. В скором времени мы предоставим эту систему в пользование граждан Азербайджана и иностранцев, осуществляющих деятельность в нашей стране".