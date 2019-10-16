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В Азербайджане количество трудовых контрактов увеличилось на 126 тыс.

В Азербайджане количество трудовых контрактов увеличилось на 126 тыс.

За январь-сентябрь этого года количество трудовых контрактов в Азербайджане увеличившись на 126 тыс., составило 1,53 единиц.

Как сообщили Report в отделе коммуникаций и связей с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, 35 тыс. из 126 тыс. новых трудовых контрактов заключены в государственном, 91 тыс. - негосударственном секторах.

Таким образом, по сравнению с началом текущего года количество трудовых контрактов увеличилось более чем на 9%.

Отметим, что в прошлом году количество трудовых договоров увеличилось на 91,3 тыс.

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