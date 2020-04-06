В Азербайджане готовится механизм выдачи единовременной выплаты

В Плане мероприятий, утвержденном Кабмином Азербайджана предусмотрена единовременная выплата в размере прожиточного минимума (190 манатов) за апрель и май лицам, зарегистрированным как безработные.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Нет никакой необходимости нарушать карантинный режим для посещения Центров занятости с целью прохождения регистрации в качестве безработных и получения единовременной выплаты (190 манатов). В связи с особым карантинным режимом в настоящее время в центрах не осуществляется прием граждан.
В то же время регистрация безработных осуществляется только в электронной форме.
При выдаче единовременной выплаты будут учитываться принцип адресности и доходы семьи лица. В связи с этим готовится механизм.