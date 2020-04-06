В Азербайджане готовится механизм выдачи единовременной выплаты

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В Плане мероприятий, утвержденном Кабмином Азербайджана предусмотрена единовременная выплата в размере прожиточного минимума (190 манатов) за апрель и май лицам, зарегистрированным как безработные.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Нет никакой необходимости нарушать карантинный режим для посещения Центров занятости с целью прохождения регистрации в качестве безработных и получения единовременной выплаты (190 манатов). В связи с особым карантинным режимом в настоящее время в центрах не осуществляется прием граждан.

В то же время регистрация безработных осуществляется только в электронной форме.

При выдаче единовременной выплаты будут учитываться принцип адресности и доходы семьи лица. В связи с этим готовится механизм.