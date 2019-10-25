В Азербайджане предположительно еще до 1000 человек получают адресную соцпомощь незаконно

"Существуют подозрения, что еще до 1000 человек получает адресную социальную помощь незаконно".

Как передает Report, об этом министр труда и социальной помощи населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил на заседании коллегии в министерстве, посвященной обсуждению работ по исполнению поручений, данных на экономическом совещании при президенте Ильхаме Алиеве.

Он отметил, что оказываемая этим людям помощь будет приостановлена с принятием в отношении них мер: "В правоохранительные органы будет направлено обращение в связи с создающими условия для получения соцпомощи окольными путями, намеренно заключающими для этого краткосрочные трудовые договоры, либо намеренно указывающими в трудовых договорах заработную плату меньше, чем в реальности, создавая для большой части работников возможность искусственных путей выхода на соцпомощь".

Министр напомнил, что в результате разбирательств и анализов было установлено, что 1800 человек получают адресную соцпомощь незаконно, оказываемая этим лицам помощь была приостановлена.