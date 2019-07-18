В Азербайджане 82% пенсий по возрасту назначено в электронном порядке

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, с начала текущего года в стране в качестве первой проактивной услуги приступили к назначению пенсий в электронном порядке.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, в январе-июне этого в Азербайджане около 15,6 тыс. человек назначена пенсия по возрасту, из которых 82% выполнено в электронном порядке.

Одно из значимых преимуществ назначения пенсии в электронном порядке в том, что в день, когда у гражданина появляется право на получение пенсии по возрасту, система без обращения, без предоставления каких-либо документов автоматически назначает пенсию и уведомляет об этом.

В результате выросло число лиц, которым в электронном порядке назначена пенсия по возрасту.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2019 года назначение трудовой пенсии лицам, достигшим установленного законом возраста, выросло на 67,7%.