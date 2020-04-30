В Азербайджане 320 тыс. лиц отказано в выдаче единовременной выплаты

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Установлено, что среди граждан, обратившихся за единовременной выплатой (190 манатов) для малоимущих, безработных и неформально занятых лиц, потерявших работу из-за специального карантинного режима, имеется 320 тыс. лиц с активным трудовым договором.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что, в соответствии с законодательством, лица с активными трудовыми договорами не считаются безработными и им не назначается единовременная выплата.

Каждое обращение граждан на получение единовременной выплаты обрабатывается на основе данных, полученных из 25 электронных информационных систем различных государственных учреждений, и по их результатам принимается решение.

С 9 апреля проводится работа по предоставлению единовременных выплат и до сегодняшнего дня единовременные выплаты уже выданы 500 тыс. человек.

Единовременные выплаты получат еще 100 тысяч человек.