В Азербайджане 320 тыс. лиц отказано в выдаче единовременной выплаты

Установлено, что среди граждан, обратившихся за единовременной выплатой (190 манатов) для малоимущих, безработных и неформально занятых лиц, потерявших работу из-за специального карантинного режима, имеется 320 тыс. лиц с активным трудовым договором.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что, в соответствии с законодательством, лица с активными трудовыми договорами не считаются безработными и им не назначается единовременная выплата.
Каждое обращение граждан на получение единовременной выплаты обрабатывается на основе данных, полученных из 25 электронных информационных систем различных государственных учреждений, и по их результатам принимается решение.
С 9 апреля проводится работа по предоставлению единовременных выплат и до сегодняшнего дня единовременные выплаты уже выданы 500 тыс. человек.
Единовременные выплаты получат еще 100 тысяч человек.