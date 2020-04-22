В Азербайджане 320 тыс. безработных получили единовременные выплаты

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Министерство труда и социальной защиты населения перечислило соответствующие средства для обеспечения единовременными выплатами (190 манатов) еще 30 000 безработных и неформально занятых малоимущих лиц, потерявших работу из-за особого карантинного режима.

Как сообщает Report, этим лицам будет отослано SMS-сообщение на телефонные номера, отмеченные при обращении для регистрации.

После поступления уведомления, граждане в предусмотренном порядке должны получить разрешение для выхода из дома. Если в полученном SMS-сообщении будет указано ООО "Азерпочт", они могут обратиться в любое почтовое отделение, а в случае указания банка, получить деньги в любом филиале банка, представив удостоверение личности.

Процесс выдачи единовременных пособий будет продолжен и в последующие дни.

До сих пор единовременные выплаты получили 320 тыс. человек. Общая сумма выплаченных средств лицам этой категории составила 60 млн 800 тыс. манатов.