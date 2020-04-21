В Азербайджане 290 тыс. человек получили единовременные выплаты

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Министерство труда и социальной защиты населения перечислило соответствующие средства для обеспечения единовременными выплатами (190 манатов) 30 000 безработных и неформально занятых малоимущих лиц, потерявших работу из-за особого карантинного режима.

Как сообщает Report, более 290 тысяч лиц данной категории получили единовременные выплаты, а сумма перечисленных средств составляет 55,1 млн манатов.

Хотя на первом этапе единовременные выплаты охватывали 200 000 лиц, по поручению президента Ильхама Алиева охват программы единовременных выплат был увеличен в 3 раза, выплаты коснутся 600 тыс. человек.

Процесс предоставления выплат за апрель будет завершен к концу этого-началу следующего месяца.

После перечисления средств, на телефон получателя поступает SMS-сообщение. После поступления уведомления, граждане в предусмотренном порядке должны получить разрешение для выхода из дома. Если в полученном SMS-сообщении будет указано ООО "Азерпочт", они могут обратиться в любое почтовое отделение, а в случае указания банка, получить деньги в любом филиале банка, представив удостоверение личности.

Процесс выдачи единовременных пособий будет продолжен и в последующие дни.