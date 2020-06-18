Наверх

В Азербайджане 25 сотрудников министерства заразились коронавирусом

В Азербайджане 25 сотрудников министерства заразились коронавирусом

До сих пор 25 сотрудников министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана заразились коронавирусом.

Об этом в ответ на запрос Report заявил завотделом коммуникаций и связей с общественностью министерства Фазиль Талыбов.

По его словам, состояние инфицированных нормальное, они продолжают лечение: "Параллельно продолжаются серьезные профилактические мероприятия для защиты сотрудников от вируса. Среди персонала проводятся просветительские и другие необходимые мероприятия. Министерство также призывает всех строго придерживаться рекомендаций соответствующих структур, превращая применяемые для защиты от вируса изоляционные и гигиенические меры в повседневный образ жизни". 

Фазиль Талыбов

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!