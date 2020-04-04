В Азербайджане выдадут единовременную выплату 200 тыс. человек

В апреле-мае этого года около 200 тысяч человек, зарегистрированных в качестве безработных в Государственной службе занятости при Министерстве труда и социальной защиты, получат единовременную выплату в размере прожиточного минимума - 190 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в Плане действий, одобренном Кабинетом министров, по реализации указа Президента от 19 марта 2020 года в связи с уменьшением негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) и в результате резких колебаний на мировых энергетический и фондовых рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и хозяйствующие субъекты.

На эти цели выделено 70 млн. манатов.

