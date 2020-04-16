​В Азербайджане 20 тыс. человек не выдана единовременная выплата

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В Азербайджане установлено, что 20 тыс. обратившихся в электронном порядке для получения единовременной выплаты в качестве безработных, в настоящее время таковыми не являются.

Как передает Report, отправлены СМС сообщения об отказе в выдаче единовременной выплаты.

Единовременная выплата предназначена для безработных. Целью является оказание государственной поддержки для улучшения их благосостояния. Вместе с тем, мы стали свидетелями того, как некоторые работающие, получающие зарплату граждане также прошли регистрацию в качестве безработных, желая воспользоваться программой единовременной выплаты.

При анализе данных посредством соответствующих электронных систем уточняется информация является ли обратившееся лицо безработным или занятым, и в соответствии с этим принимается объективное решение.

При обработке данных названных выше 20 тыс. человек выяснилось, что они в настоящее время работают на основе трудового договора. По этой причине принято решение об отказе в назначении единовременной выплаты. В сообщениях, высланных этим людям, сообщается об отказе и его причинах.

Обработка обращений продолжается.