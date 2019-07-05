Министр: На сегодняшний день 15500 наследников шехидов получили единовременные выплаты

"Результаты программы социальных реформ президента Ильхама Алиева демонстрируют переход к новому качественному этапу, характеризующемуся постоянным улучшением социального развития в Азербайджане, и вызывают уверенность в том, что важные шаги по обеспечению социального обеспечения в стране будут продолжаться в будущем".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что программа единовременной выплаты наследникам шехидов выполнена на 85,4%, то есть 15500 наследников около 10500 шехидов из 12268 уже получили выплаты.