Зампредседателя: В Азербайджане 145 домохозяек приступили к малой предпринимательской деятельности

Сегодня главная цель – женщины среднего класса, то есть повысить активность привлечение женщин, живущих в районах и селах.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщины и ребенка Азербайджана Садагат Гахраманова в своем выступлении на 5-м заседании молодежного и 6-м заседании женского крыла Международной конференции политических партий Азии (ICAPP – International Conference of Asian Political Parties) в Баку.

По ее словам, с этой целью в Азербайджане осуществляются соответствующие проекты совместно с Программой развития ООН: "Проект предусматривает стимулирование женщин из ряда районов и сел Азербайджана к социальной и экономической жизни и техническую помощь в этом направлении. В рамках проекта 145 домохозяек приступили к мелкой предпринимательской деятельности, принимают на работу не только членов семей, но и посторонних лиц".

С.Гахраманова отметила, что за последнее время в стране растет число предприятий, принадлежащих женщинам: "В настоящее время женщины составляют до 30% предпринимателей Азербайджана. Сегодня женщины широко представлены среди депутатов, педагогов, врачей, государственных служащих, в сельском хозяйстве и предпринимательстве, и превратились в активных участников в экономической жизни страны".

Говоря о роли женщин в политической жизни страны, заместитель председателя ГКПСЖР отметила, что тысячи женщин являются рядовыми и руководящими членами различных политических партий: "В партии Ени Азербайджан доля женщин достигла 46%".