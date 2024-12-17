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В Азербайджане проведен тренинг для журналистов по услугам по усыновлению

В Азербайджане проведен тренинг для журналистов по услугам по усыновлению 16:58
Социальная защита
17 декабря 2024 г. 17:41
В Азербайджане проведен тренинг для журналистов по услугам по усыновлению

В Центре тренинга и развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана состоялся очередной тренинг "Социальная журналистика" для представителей СМИ.

Как сообщает Report, в тренинге, посвященном услугам по усыновлению, приняли участие журналисты 15 СМИ.

Представителям медиа была предоставлена ​​обширная информация о модели опеки "Приемная семья в Азербайджане", а также об обязанностях и правах приемных родителей, оказываемой им социальной поддержке и последних действиях министерства по внедрению данной модели.

Для представителей СМИ также был проведен "мастер-класс" с целью проверки уровня освоения темы, участникам были даны тестовые задания.

По итогам тренинга журналистам вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Övladlığa götürmə sahəsində göstərilən xidmətlər”lə bağlı media nümayəndələrinə təlim keçirilib

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