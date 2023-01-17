В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Государственный фонд социальной защиты завершил процесс начисления пенсионных выплат за январь.

Государственный фонд социальной защиты завершил процесс начисления пенсионных выплат за январь.

Как сообщили Report в министерстве, 12 числа были выплачены пенсии за январь, в том числе льготные пенсии, лицам, проживающим в Баку и Сумгайыте, в Абшеронском районе, а сегодня – жителям других регионов страны.

Ежемесячная сумма (16,66 маната) материальной помощи пенсионерам (в размере 200 манатов в год) также была включена в начисленную в этом месяце сумму.

Пенсионеры, получающие надбавки за выслугу лет (военнослужащие и лицам специального и воинского званий, государственные служащие и пр.), которым выплачивается материальная помощь в размере 10 процентов пенсии, с начала этого месяца также получат пенсии с этой надбавкой.