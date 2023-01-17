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В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь Государственный фонд социальной защиты завершил процесс начисления пенсионных выплат за январь.
Социальная защита
17 января 2023 г. 11:08
В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Государственный фонд социальной защиты завершил процесс начисления пенсионных выплат за январь.

Как сообщили Report в министерстве, 12 числа были выплачены пенсии за январь, в том числе льготные пенсии, лицам, проживающим в Баку и Сумгайыте, в Абшеронском районе, а сегодня – жителям других регионов страны.

Ежемесячная сумма (16,66 маната) материальной помощи пенсионерам (в размере 200 манатов в год) также была включена в начисленную в этом месяце сумму.

Пенсионеры, получающие надбавки за выслугу лет (военнослужащие и лицам специального и воинского званий, государственные служащие и пр.), которым выплачивается материальная помощь в размере 10 процентов пенсии, с начала этого месяца также получат пенсии с этой надбавкой.

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Версия на азербайджанском языке Yanvar ayının pensiyalarının ödənilməsi başa çatdırılıb

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