В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Государственный фонд социальной защиты завершил процесс начисления пенсионных выплат за январь.
Как сообщили Report в министерстве, 12 числа были выплачены пенсии за январь, в том числе льготные пенсии, лицам, проживающим в Баку и Сумгайыте, в Абшеронском районе, а сегодня – жителям других регионов страны.
Ежемесячная сумма (16,66 маната) материальной помощи пенсионерам (в размере 200 манатов в год) также была включена в начисленную в этом месяце сумму.
Пенсионеры, получающие надбавки за выслугу лет (военнослужащие и лицам специального и воинского званий, государственные служащие и пр.), которым выплачивается материальная помощь в размере 10 процентов пенсии, с начала этого месяца также получат пенсии с этой надбавкой.