В Азербайджане завершен курс реабилитации 30 украинских детей

Завершился курс реабилитации 30 украинских детей и подростков, привезенных в нашу страну при поддержке Агентства социальных услуг и при организации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной

Завершился курс реабилитации 30 украинских детей и подростков, привезенных в нашу страну при поддержке Агентства социальных услуг и при организации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Заместитель председателя правления Госагентства Рамин Рзаев, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, первый секретарь посла Украины в Азербайджане Евгений Осадчий и супруга посла Людмила Гребениченко провели встречу с этими детьми.

Было отмечено, что в течение 15 дней они получали услуги по медицинской и социально-психологической реабилитации в Габалинском детском реабилитационном центре. Для стабилизации их эмоционального состояния профессиональными психологами проводились индивидуальные консультации, групповые терапии, занятия йогой. В то же время для детей были организованы экскурсии по историческим местам и достопримечательностям региона.