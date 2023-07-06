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В Азербайджане запущен проект ”Организация услуг сиделки"

В Азербайджане запущен проект ”Организация услуг сиделки" Центр социальной поддержки при Министерстве труда и социальной защиты населения запустил проект “Организация услуг сиделки”.
Социальная защита
6 июля 2023 г. 10:14
В Азербайджане запущен проект ”Организация услуг сиделки

Центр социальной поддержки при Министерстве труда и социальной защиты населения запустил проект “Организация услуг сиделки”.

Как сообщает Report, сотрудники, предоставляющие социальные услуги пожилым и инвалидам, будут привлечены к обучению для повышения профессиональных знаний и навыков.

Тренинги будут проводиться в течение июля. Проект направлен на обеспечение пожилых и инвалидов качественными социальными услугами, а также на поддержку подготовки квалифицированных кадров в этой области на рынке труда.

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