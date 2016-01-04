​В Азербайджане запретили нанесение на пищевые продукты надписи "Экологически чистый"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Коллегия Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам утвердила стандарт "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования". Как сообщает Report, согласно документу, не допускается давать пищевым продуктам наименования, вводящие потребителей в заблуждение относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или срока хранения, происхождения, метода изготовления пищевого продукта, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми продукт не обладает, использовать в наименованиях пищевых продуктов названия продуктов, если они или продукты их переработки не входят в их состав. При включении в состав продуктов ароматизаторов, имитирующих наличие в них пищевых продуктов (ингредиентов), в их наименовании указывают, что эти продукты являются продуктами с их вкусом и/или ароматом. Для продуктов с ароматом, не присущим конкретному натуральному продукту, или с комплексным ароматом указывают, что они являются ароматизированными. Кроме того, не допускается давать одно наименование разным пищевым продуктам.

Информация о таких свойствах продукта, как "Выращенный с использованием только органических удобрений", "Выращенный без применения пестицидов", "Выращенный без применения минеральных удобрений", "Витаминизированный", "Без консервантов", и других допускается только при наличии у изготовителя подтверждения указанной информации.

Нанесение на пищевые продукты надписи "Экологически чистый" не допускается.

Наименование продукта, сформированное в соответствии с изложенными выше требованиями, может быть дополнено фирменным названием, фантазийным наименованием, наименованием по месту изготовления, по названию изготовителя продукта и другими, нанесением фирменной марки.