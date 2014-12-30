​В Азербайджане запрещено задавать госслужащим вопросы, не касающиеся их работы

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане во время прохождения госслужащими аттестации будет запрещено задавать вопросы, не касающиеся их профессиональной деятельности. Как сообщает Report, это нашло свое отражение в поправках к закону "О государственной службе", которые приняты парламентом. Согласно изменениям статьи 31.6 данного закона, во время прохождения госслужащими аттестации нельзя будет задавать вопросы, не касающиеся их профессиональной деятельности. Будет изменена и статья 31.5 закона. В новом варианте статьи будет зафиксировано, что сроки и графики проведения аттестации, подготовка вопросов, предусмотренных статьей 31.6, список используемых нормативных актов и иных справочных источников, должны быть согласованы с соответствующими органами исполнительной власти и утверждены соответствующим государственным органом, и за месяц до проведения аттестации это должно быть доведено до сведения аттестуемых госслужащих. В поправках к статье 31.16 говорится что, в аттестационные листы должны быть внесены результаты аттестации (оценка и рекомендации), а также вопросы и ответы аттестации.

В статье 31.22, добавленный в закон говорится, что правила прохождения аттестации госслужащих определяются органами исполнительной власти.

После обсуждения данные поправки были приняты Милли Меджлисом.