В Азербайджане задержаны 112 незаконных мигрантов

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) в последние четыре дня против незаконной миграции, в целом задержаны 112 иностранцев.

Об этом Report сообщили в ГМС.

Из них 22 человека - граждане России, 18 - Грузии, 13 - Туркменистана, 12 - Индии, 9 - Пакистана, 7 - Узбекистана, 6 - Украины, 6 - Ирана, 4 - Турции, 3 - Ирака, 3 - Нигерии, 2 - Казахстана, 2 - Объединенных Арабских Эмиратов, 1 - Непала, 1 - Марокко, 1 - Франции, 1 - Норвегии и 1 - Сирии.

Установлено, что 6 граждан Пакистана, 3 - Нигерии, 2 - Индии и 1 - Казахстана не жили по месту регистрации, 13 граждан Туркменистана (мобильная торговля) и 3 гражданина Индии нарушили заявленную цель приезда в Азербайджанскую Республику, остальные 84 человека проживали на территории страны незаконно.

В отношении 89 задержанных иностранцев приняты административные решения, в отношении других иностранцев принимаются соответствующие меры для их депортации за пределы Азербайджанской Республики.

ГМС продолжает мероприятия по борьбе с незаконной миграцией.