В Азербайджане задержано 24 незаконных мигранта

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией Государственной миграционной службой (ГМС) задержаны 24 иностранных гражданина, среди них 16 граждан Индии, 5 граждан Пакистана, 2 гражданина Непала и 1 гражданин Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГМС.

Расследование установило, что 3 гражданина Пакистана,1 гражданин Индии и 1 гражданин Турции прибыли в Азербайджан под видом занятия бизнесом, однако не осуществляли никакой деятельности в бизнес-среде, подали обращения для проживания и свободного передвижения в стране.

Выяснилось, что другие задержанные проживали в стране незаконно, нарушили декларированные цели прибытия в страну.

Работы, связанные с задержанными иностранными гражданами, завершены, в отношении них приняты соответствующие административные меры.