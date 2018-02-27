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    В Азербайджане задержано 24 незаконных мигранта

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией Государственной миграционной службой (ГМС) задержаны 24 иностранных гражданина, среди них 16 граждан Индии, 5 граждан Пакистана, 2 гражданина Непала и 1 гражданин Турции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГМС.

    Расследование установило, что 3 гражданина Пакистана,1 гражданин Индии и 1 гражданин Турции прибыли в Азербайджан под видом занятия бизнесом, однако не осуществляли никакой деятельности в бизнес-среде, подали обращения для проживания и свободного передвижения в стране.

    Выяснилось, что другие задержанные проживали в стране незаконно, нарушили декларированные цели прибытия в страну.

    Работы, связанные с задержанными иностранными гражданами, завершены, в отношении них приняты соответствующие административные меры.

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