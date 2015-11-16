​В Азербайджане за последние 5 лет 23 девочек назвали Мухаммадом, а 86 мальчиков - Захрой

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за последние 5 лет многих новорожденных девочек назвали мужскими именами.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство юстиции, за последние 5 лет в Азербайджане 4201 мальчику и 8 девочкам дали имя Гасан, двум девочкам - имя Гасанага.

Помимо этого, 760 девочек и 7 мальчиков нарекли именем Айгюн, 172 мальчиков и 4 девочек - именем Сахават, 288 мальчиков и 3 девочек - Адалят, 2802 мальчиков и 25 девочек назвали Нурланом, 454 мальчиков и 4 девочек - Ровшаном, 13 902 мальчиков, 23 девочек - Гусейном, 23 девочкам дали имя Гусейн, 23 девочкам - имя Мухаммад, около 20 тыс. девочек и 86 мальчиков назвали Захрой.

Отметим, что за последние 5 лет никто не назвал своих детей именами таких азербайджанских поэтов, как Низами, Физули, Насими, Масхати.