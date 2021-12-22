В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек

В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек

Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей обнародовал количество поступивших к ним в этом году обращений, связанных с неуплатой алиментов.

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Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей обнародовал количество поступивших к ним в этом году обращений, связанных с неуплатой алиментов. В ответ на запрос Report в Госкомитете сообщили, что в этом году по факту неуплаты алиментов к ним поступило 379 обращений. В свою очередь ведущий советник аналитико-контрольного отдела Главного управления исполнения Министерства юстиции Камаля Ахмедова 16 декабря в прямом эфире на Facebook сообщила, что за первое полугодие в розыск за неуплату алиментов были объявлены более 3 тысяч человек. Она подчеркнула, что одним из нюансов, затрудняющих исполнение дел, связанных с взысканием алиментов, является проживание должников в зарубежных странах. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook