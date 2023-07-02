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В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зафиксирован один случай заражения коронавирусом (COVID-19).
Социальная защита
2 июля 2023 г. 17:08
В Азербайджане за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зафиксирован один случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, три человека выздоровели, скончавшихся нет.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 655 человек вылечились, 10 283 – скончались, число активных больных составляет 10.

Согласно информации, за последние сутки было проведено 469 тестов на выявления новых случаев заражения, а всего на сегодняшний день - 7 644 484.

За последние стуки введено 159 доз вакцин, всего за прошедший период - 13 967 228.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son gündə 1 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən yoxdur

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